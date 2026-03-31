Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було понад 150 боїв, третина – на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, третина боїв відбулася на Покровському напрямку, де противник здійснив 51 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Муравка, Горіхове та в сторону Гришиного, Філії, Новоолександрівки. Дві штурмові дії тривають.

Інтенсивні боїв тривають на Костянтинівському напрямку, де сили РФ сьогодні 19 разів штурмували позиції українських оборонців біля Плещіївки, Іванопілля, Русиного Ярк та в бік Іллінівки, Софіївки, Миколайпілля, Новопавлівки та Костянтинівки.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 російських атак у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Мирне, Рівнопілля та в бік Залізничного. Три штурми продовжуються.

Також бойові дії продовжуються на Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій противника не було.

31 березня у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ повідомили про спроби сил РФ використовувати туман і мряку для прихованого просування у Гришине, що на північний захід від Покровська, але, як кажуть у корпусі, вони були безрезультатними.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.



