Генштаб ЗСУ повідомляє про значну активізацію сил РФ на Покровському напрямку

Від початку доби 31 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 88, половина з них зафіксована на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 44 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Горіхове та Філія. Три штурмові дії ворога тривають», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Також активними були бойові дії на Костянтинівському напрямку на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Софіївка, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр, Миколайпілля та Костянтинівка. Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у районах Рівнопілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Мирного. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Долинка, Копані, Кринівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.