Генштаб ЗСУ: минулої доби на фронті було 130 боїв

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.



Така ж кількість боїв фіксувалася попередньої доби.



Генштаб інформує, що вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу.



Найінтенсивніші бої минулої доби відбувалися на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Вільного, Новоолександрівки.

Активною ділянкою фронту залишається Гуляйпільський напрямок, де відбулося 28 російських атак у районах Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка.



На Слов’янському та Костянтинівському напрямках було 11 та 13 російських атак відповідно.



Також бойові дії продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. За його словами, ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.