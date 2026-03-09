Генштаб: ЗСУ відбили 22 російських штурми на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 березня.

Штаб звітує про ураження п’ятьох районів зосередження російського особового складу, трьох артилерійських систем, пункту управління, складу боєприпасів та п’ятьох «інших важливих цілей».

Російські загарбники один раз штурмували українські позиції на Південно-Слобожанському напрямку.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 19 атак.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне», – йдеться в зведенні.

Читайте також: «Я бачила свою роль в ЗСУ». Історія матері 4 дітей, яка рятує поранених на фронті

Також російські війська атакували 19 рйонів на Гуляйпільському напрямоку і п’ять – на Олександрівському.

Один бій мав місце на Оріхівському напрямку, неподалік Степногірська. На Придніпровському ЗСУ відбили одну атаку в бік Антонівського мосту.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. За його словами, ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.



