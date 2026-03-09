Близько 750 військових і катер: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати російської армії за добу

Російська армія втратила близько 750 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 березня.

За даними командування, загальні російські втрати сягнули приблизно 1 274 040 людей особового складу за час повномасштабної війни проти України.

Також Генштаб уточнив втрати російської техніки:

11 745 танків (+3 за добу)

24 167 бойових броньованих машин (+10)

38 129 артилерійських систем (+70)

1 675 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 326 засобів протиповітряної оборони (+4)

435 літаків

349 гелікоптерів

166 640 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+2 224)

4 403 крилатих ракети

31 корабель чи катер (+1)

2 підводних човни

82 289 автомобілів і автоцистерн (+188)

4 083 одиниць спеціальної техніки

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1» і десантного катера БК-16 російської армії в районі Новоозерного (окупований Крим). Також командування звітувало про ураження кількох пунктів управління безпілотниками на окупованих територіях.





Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Читайте також: Покровськ після чотирьох місяців боїв. Місто втрачене чи ні?

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



