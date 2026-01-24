Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на фронті вже було понад 60 боїв, майже половина – на Покровському напрямку

На Покровському напрямку від початку доби російські війська 27 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій
На Покровському напрямку від початку доби російські війська 27 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій

На фронті на 16:00 відбувся 61 бій, майже половина – на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на цій ділянці фронту від початку доби російські війська здійснили 27 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. У деяких локаціях боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку російський агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції українських військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного.

Три бої досі тривають на Лиманському та Слов’янському напрямках.

Також бої продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Читайте також: Федоров: мета – мінус 50 тисяч російських солдатів на місяць. Як Силам оборони цього досягти?

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.






Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG