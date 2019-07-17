«Фронтові друзі»: військовий капелан представив у Львові виставку про бійців і  їхніх тварин

Виставку «Фронтові друзі» презентував у Військово-медичному клінічному центрі західного регіону у Львові військовий капелан Андрій Дуда. Священник фотографує українських військовослужбовців на передовій із їхніми улюбленцями – собаками і котами.

«Я запитував у військовослужбовця, чим його кіт чи собака відрізняються від інших? У відповідь чув: «Нічим особливим. Ми не могли у бліндаж зайти, бо там було стільки мишей! А кіт всіх конкурентів вигнав, охороняє територію від сєпарів і мишей». Не всі люди могли забрати своїх тваринок із окупованої територїі, їх тисячі лишилось по всій лінії фронту. Ті тваринки тягнулись до добрих людей, де тепло і наші хлопці їх приймали і давали друге життя, рятували від холодів і морозів, голоду», – розповідає військовий капелан Андрій Дуда.

Отець Православної церкви України зі Львова Андрій Дуда – волонтер із перших днів бойових дій на Донбасі, військовий капелан – із 2015 року. Щоб залишити у пам’яті людей правду, взяв у руки і фотоапарат.

«Я зрозумів одного дня, що є речі, які один раз побачиш і потім забудеш, тому вирішив, що треба робити якісь означення для себе, бо все стирається і зникає у пам’яті, можна перекрутити ті чи інші військові події. Усі люди, які на моїх світлинах тримають котиків і песиків, які стали їхніми фронтовими друзями, мають у собі моральний імператив, який вони виконують у повній своїй мірі, тому вони прекрасні, бо щирі і правдиві. Вони захищають свою землю, пісню, своє слово, побратима, матір сестру», – каже капелан.

Оглянули виставку українські військовослужбовці, які проходять лікування і реабілітацію у Львівському військовому госпіталі. 22-річний Ігор Єгор розповідає, що у їхньому військовому підрозділі на Луганщині – 72-й окремій механізованій бригаді – теж були коти і собаки.

«Коли ми зайшли на позиції, там вже було багато собак і котів. Морально відволікаєшся, коли з твариною поспілкуєшся. Приємно подивитись на фотовиставку. Цікаві світлини», – говорить боєць, який під час поранення у січні цього року втратив одну ногу і слух на одне вухо. Попереду ще одна операція і протезування. Хлопець залишився сиротою, зараз вступає у Львівський медичний університет, мріє стати психіатром.

Бійці кажуть, що коти і собаки часто не лише психологічно їм допомагли, але й рятували фізично. Вважають, що турбуватися про тварин – це антистресова терапія.

Кожна світлина військового капелана Андрія Дуди – це окрема історія бійця і його чотирилапого улюбленця.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.