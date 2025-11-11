ФСБ Росії заявляє, що зірвала операцію розвідки України щодо викрадення МіГ-31

ФСБ Росії заявила у вівторок про зрив операції української військової розвідки, яка нібито планувала завербувати російських льотчиків для викрадення за кордон винищувача МІГ-31. Пілотам, як стверджується, обіцяли виплатити три мільйони доларів.



«Викрито та припинено операцію Головного управління розвідки Міністерства оборони України з викрадення МіГ-31 ВКС Росії, яке є носієм гіперзвукової авіаційної ракети «Кинжал», – цитують російські медіа заяву ФСБ.

Україна твердження російської спецслужби поки що не коментувала.

За версією ФСБ, «масштабна провокація» готувалася за участі «британських кураторів». Спецслужба РФ зазначає, що літак із ракетою «Кинжал» планувалося направити в район дислокації авіабази НАТО до Констанца на території Румунії.

Від британської влади жодних коментарів також не надходило. Лондон – один із провідних союзників України, який надає їй підтримку у відбитті російської агресії. Британія неодноразово попереджала про спроби російської розвідки посіяти хаос у Європі, щоб підірвати демократичні підвалини європейських держав.



Пізніше у вівторок Центр громадських зв’язків ФСБ заявив, що у відповідь на спробу викрадення МіГ-31 російські військові завдали удару по центру радіорозвідки української військової розвідки у Броварах, а також по аеропорту «Старокостянтинів» у Хмельницькій області, де дислокувалися літаки F-16. Українські військові ці удари не підтверджували. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний акцент удару в ніч на 11 листопада – прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина.

Напередодні сили РФ атакували Хмельницьку область, але, як повідомила місцева влада, руйнувань та постраждалих внаслідок атаки не було.

У ГУР Міноборони України в серпні 2023 року підтвердили, що на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода назвав цю операцію однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.

Головне управління розвідки Міноборони згодом оприлюднило документальний фільм «Збиті льотчики Росії», в якому, серед іншого, вперше показали російського пілота, який перегнав до України російський гелікоптер Мі-8. Як стверджували в ГУР, російським льотчиком був Максим Кузьмінов.

Російський пілот Максим Кузьмінов розповів, як перегнав до України російський гелікоптер Мі-8 – у межах спецоперації ГУР під назвою «Синиця».

В Україні Кузьмінов отримав громадянство і паспорт на підставне ім’я. Йому пропонували залишитися в країні, але він вирішив переїхати до Іспанії. Там 13 лютого 2024 року його застрелили на парковці біля його будинку.