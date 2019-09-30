ФСБ намагалася завербувати громадянина України на адмінкордоні з Кримом – прокуратура АРК

У прокуратурі Автономної Республіки Крим заявляють, що російська ФСБ «намагалася завербувати громадянина України» на пункті пропуску «Джанкой» (з боку материкової України «Чонгар» – ред.) на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю.

«До правоохоронних органів автономії звернувся громадянин України, який у вересні 2016 року, під час перебування на окупаційному пункті пропуску «Джанкой», був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ, які схиляли його до негласної співпраці в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації», – йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури АРК.

У відомстві розповіли, що співробітники російської спецслужби намагалися змусити громадянина України «збирати і передавати інформацію про місця дислокації військової техніки Збройних сил України в Генічеському районі Херсонської області, членів добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і батальйону «Аскер».

За інформацією прокуратури, у зв’язку з тим, що громадянин звернувся добровільно і «не вчинив жодних дій для передачі інформації ФСБ», у відомстві планують клопотати про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Російська ФСБ поки що не коментувала заяву української прокуратури.

На початку вересня в СБУ повідомили, що спецслужби Росії затримують і намагаються завербувати українців при в’їзді в анексувати Крим.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».