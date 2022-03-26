Обстріли Луганщини військами Росії не припиняються, є постраждалі – Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати Луганщину. Наразі інформація щодо загиблих та поранених уточнюється, бо обстріли тривають, але вже відомо про двох постраждалих у суботу. Про це ввечері 26 березня повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Цілий день орки гатять по Луганщині, незважаючи на те, що була домовленість про встановлення «режиму тиші»... Сьогодні били цілеспрямовано по важливих об’єктах життєзабезпечення області: продовольчі склади, станцію швидкої допомоги. Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська пошкоджено близько 15 об’єктів, з них три багатоквартирних та вісім приватних житлових будинків, школу, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Також він голова Луганської ОВА повідомив, що у Лисичанську була знеструмлена шахта, наразі гірників піднімають на поверхню.

25 березня Сергій Гайдай в ефірі Радіо Свобода наголошував, що російським військам не вдається повністю зайняти місто Рубіжне на Луганщині.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».