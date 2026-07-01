Gallup: 60% росіян вважають, що економічна ситуація погіршується, це рекорд

Понад половина жителів Росії (60%) вважають, що економічна ситуація в їхньому місті чи регіоні погіршується, свідчать результати опитування американської дослідницької компанії Gallup, проведеної з березня до травня 2026 року.

Це найвищий показник за весь час таких досліджень, які Gallup проводить у Росії з 2006 року. Попередні максимуми було зафіксовано у 2020 році (45%) та 2021 році (50%) під час пандемії коронавірусної інфекції.

За даними дослідження, 56% опитаних заявили, що їхній рівень життя погіршується, – це також рекордний показник за останні 20 років. Про поліпшення рівня життя повідомили 29% учасників опитування.

Крім того, Gallup зафіксував відчутне зниження довіри росіян до державних інституцій. Довіра до збройних сил протягом року знизилася з 79% до 66%, до уряду – з 67% до 53%, а частка тих, хто вважає вибори чесними, скоротилася з 56% до 40%. Позитивну оцінку рівня свободи ЗМІ у Росії дали 34% респондентів проти 59% роком раніше.

Навесні 2026 зниження рейтингів президента Росії Володимир Путін почали фіксувати і російські державні соціологічні служби – Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) і Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ)). Наприкінці червня ФОМ повідомив, що рівень довіри до Путіна знизився до 69% – це найнижчий показник за весь час повномасштабної війни Росії проти України.