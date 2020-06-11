США: генерал Міллі назвав помилкою участь у супроводі Трампа до церкви

Начальник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав помилковим рішення супроводжувати президента Дональда Трампа під час його прогулянки до церкви біля Білого дому у Вашингтоні.

Виступаючи у відеозапису на випускній церемонії Національного університету оборони 11 червня, Міллі заявив, що його присутність разом із Трампом на тлі протестів проти расової несправедливості «створює уявлення про військових, які беруть участь у внутрішній політиці».

1 червня на тлі потужних протестів після загибелі чорношкірого Джорджа Флойда президент США Дональд Трамп вирішив піти до церкви, розташованої неподалік Білого дому і сфотографуватися з Біблією. Для того, щоб глава держави безперешкодно пройшов до місця фотосесії, поліція застосувала силу для розгону мирної акції протесту проти расової нерівності.

Кілька релігійних лідерів розкритикували дії Трампа, а провідний єпископ Єпископальної церкви Майкл Керрі звинувачував президента у використанні храму з «політичною метою».