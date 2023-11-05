Українські військові кажуть, що втрати військ РФ у війні перевищили 305 тисяч осіб

Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 305 090 своїх військових, зокрема, 990 – за останню добу – такі дані станом на ранок 5 листопада вказує український Генштаб.

Серед інших втрат, як йдеться в повідомленні, такі:

танки ‒ 5284 (8 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 9953 (+14)

артилерійські системи – 7375 (+12)

РСЗВ – 867 (+6)

засоби ППО ‒ 570 (+2)

літаки – 322

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534

крилаті ракети ‒ 1554(+3)

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 9730 (+14)

спеціальна техніка ‒ 1047 (+9).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Журналісти російської служби Бі-Бі-Сі й видання «Медіазона» разом із командою волонтерів станом на 3 листопада підтвердили загибель 35 780 російських солдатів на війні в Україні.

Журналісти наголошують, що ці цифри втрат – це «найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки враховуються лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював».

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.