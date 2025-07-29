На фронті з початку доби відбулося 73 бої – Генштаб ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 73 бойові зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Старикове, Середина-Буда, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Степок, Миропільське, Малушине Сумської області», – ідеться в зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».