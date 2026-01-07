На фронті відбулося 140 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 січня на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси, Хрінівка, Архипівка Чернігівської області; Уланове, Студенок, Безсалівка, Рижівка Сумської області», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

На Покровському напрямку на Донеччині вже зафіксовано понад пів сотні боїв, також гаряче на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 52 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 44 атаки противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 бойових зіткнення в районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. П’ять бойових зіткнень тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.