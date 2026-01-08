На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 8 січня на фронті відбулося 54 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Кучерівка, Студенок, Біла Береза, Рижівка, Нескучне Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 16 атак противника.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.