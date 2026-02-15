На фронті відбулося майже 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 лютого кількість атак сил РФ на фронті складає 129, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Тривають обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Рогізне, Рижівка, Прогрес, Бачівськ, Іскрисківщина, Будки, Кучерівка, Кружок, Нововасилівка. На Чернігівщині: Михальчина Слобода, Бучки, Лисківщина, Пльохів, Ясна Поляна», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад дві третини боїв відбулися лише на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 26 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. Триває одна атака.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Кучерового Яру, Білицького, Затишку, Родинського, Шевченка, Новоолександрівки, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Новопідгороднього, Новопавлівки, Новомиколаївки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 39 атак.

На Гуляйпільському напрямку мало місце 25 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого. Десять штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Кам’янки, Верхньої Терси, Кінських Роздорів, Гуляйпільського, Залізничного, Григорівки та Долинки», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Російська армія знову просунулася у міській межі Покровська – про це 12 лютого повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Судячи із карти, агресор окупував уже близько 95% цього населеного пункту.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.