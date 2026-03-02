На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 2 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 52, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



«Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Кореньок, Нескучне, Рижівка, Кучерівка. Також ворог обстріляв Хрінівку, Кривушу, Ясну Поляну, що на Чернігівщині», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Цвіткового, Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Гуляйпільського. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 19 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Барвінівка, Воздвижівка, Чарівне, Долинка, Любицьке. Чотири боєзіткнення тривають», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.