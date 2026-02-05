На фронті за минулу добу відбулося 133 бої – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 4 лютого на фронті зафіксовано 133 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари, застосувавши три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на Донеччині, а також на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах нселених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.