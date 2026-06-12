На фронті відбулося понад 240 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 11 червня на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи», – вказано в ранковому зведенні.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку на Донеччині та на Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси», – вказано в повідомленні.

Активні бойові дії триали ще на кількох напрямках на Донеччині.

«На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка», – додають українські військові.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).