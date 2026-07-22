На фронті відбулося 219 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 21 липня на фронті зафіксовано 219 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони-камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, два пункти управління та три інші важливі об’єкти російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Більшість боїв відбулася на Донеччині.

«На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки та в бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яру, Софіївка та в бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки, Торецького й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік Василівки, Новопавлівки, Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки», – вказано в повідомленні.

Активні бойові дії фіксувалися на Харківщині та Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопані, Графського, Артільного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни у звіті за 15 липня, українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.