Генштаб: за добу РФ втратила на війні в Україні 4 літаки і 13 танків

Втрати російських військ з початку вторгнення в Україну становлять 53 850 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 200 військових за попередню добу

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

2193 танки (+13)

4682 бойових броньованих машин (+17)

1295 артилерійських систем (+5)

311 реактивних систем залпового вогню

167 засобів протиповітряної оборони

250 літаків (+4)

215 гелікоптерів

908 безпілотники оперативно-тактичного рівня

233 крилатих ракет

15 кораблів

3522 автомобілів і автоцистерн (+21)

120 одиниць спеціальної техніки

За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Криворізькому і Миколаївському напрямках.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.