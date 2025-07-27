На фронті відбулося 118 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

На фронті з початку доби 27 липня відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб. Зафіксовано 1 431 удар дронами-камікадзе, ворог здійснив 3 875 артилерійських обстрілів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Тут протягом дня агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного, Родинського. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ», – ідеться в повідомленні.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід та на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом та Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».