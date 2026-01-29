Генштаб ЗСУ повідомив про 268 боїв з початку доби, з них 86 – на Покровському напрямку

Від початку доби 29 січня на фронті відбулося 268 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже третина боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 83 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають», – указано в повідомленні.

Другим за інтенсивністю боїв залишається Гуляйпільський напрямок на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку відбулася 41 атака окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер», – інформують українські військові.

Також активізувалися бої на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.