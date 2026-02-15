На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 лютого на фронті відбулося 217 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 131 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 3031 дрон-камікадзе та здійснив 2522 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Близько половини боїв зафіксовано лише на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколаїпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. На цей час активних боєзіткнень немає.

На Покровському напрямку ворог здійснив 58 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Koтлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія та Дачне. Три спроби іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного. Три атаки іще тривають. За уточненою інформацією, ворог завдавав авіаударів поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Залізничного та Долинки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Російська армія знову просунулася у міській межі Покровська – про це 12 лютого повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Судячи із карти, агресор окупував уже близько 95% цього населеного пункту.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.



