На фронті відбулося 137 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 17 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському і Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля. Ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік Новоолександрівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки. Чотири боєзіткнення в даний момент тривають. Ворожих авіаударів зазнали Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне», – вказано в повідомленні.

Бої тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському напрямку та Олександрівському напрямках.

Українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого після відвідання командних пунктів бригад і полків.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається серед найінтенсивніших за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.