На фронті відбулося 134 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 квітня на фронті відбулося 134 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару – скинув 125 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6483 дронів–камікадзе та здійснив 2566 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському та Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки, Новопавлівки. Одна атака триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Молодецьке, Мирне, Котлине та Новопідгороднє. Три штурмові дії ворога тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Добропілля. П’ять атак триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії.