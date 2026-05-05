На фронті відбулося понад півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 5 травня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 11 ракет, здійснив 40 авіаційних ударів, скинув 141 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6023 дрони-камікадзе та здійснив 2606 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Більшість боїв зафіксовано на п’яти напрямках, але найактивнішим, як і раніше, був Покровський.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. Одне боєзіткнення триває.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Молодецьке, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Біляківка, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку окупанти 12 разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Злагода, Добропілля, Данилівка, Березове, Єгорівка та Нове Запоріжжя. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Залізничне, Гірке, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Чарівне. Наразі триває два боєзіткнення», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Придніпровському напрямках.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».



