На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 18 червня відбулося 204 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, здійснив 64 авіаційні удари, скинувши 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5797 дронів-камікадзе та здійснив 2183 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Найбільше боїв відбулося на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Родинське, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, три боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Також активними були ще кілька напрямків на Донеччині.

«На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районах Закітного й Калеників.

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.