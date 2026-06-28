На фронті відбулося майже 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 червня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5366 дронів-камікадзе та здійснив 1763 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – вказано у вечірньому зведенні.

Найнапруженішою залишається ситуація на Донеччині.

«Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 15 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 24 спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Плещіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

Усього ворог здійснив 24 атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Шевченко, Муравка. Три боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Також гаряче було на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває», – йдеться у вечірньому зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському та Олександрівському напрямках.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.