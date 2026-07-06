На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 6 липня на фронті відбулося 214 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, здійснив 62 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5733 дронів-камікадзе та здійснив 2208 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксовано на Донеччині.

«11 спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Ямполя, Надії, Новоселівки та у бік населених пунктів Борова, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне, Діброва. Ще три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, та в бік Степанівки, Торецького, Кучерового Яру й Вільного. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Василівка, Сергіївка й Новопідгородне», – вказано в повідомленні станом на 22:00.

Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Цвіткове та Гуляйпільське», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.