На фронті відбулося майже 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 29 липня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5566 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Найбільше боїв зафіксовано на Донеччині.

«13 спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Дробишевого, Діброви, Нового Миру, Новоселівки, Лиману та Озерного; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Пискунівки, Миколаївки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Новоселівки; ще чотири боєзіткнення тривають.

Усього 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке. Одне боєзіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Гаряче було і на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Волохівки, Стариці, Ізбицького та Хатнього. Два боєзіткнення тривають дотепер.

11 атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка. П'ять атак тривають дотепер», – інформують українські військові.

Бої тривали також на Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

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У звіті ISW від 26 липня аналітики зазначали, що російські війська продовжують проводити операції з проникнення в Костянтинівку, тоді як українські війська утримують позиції в межах міста.

На початку липня американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.