На фронті відбулося понад 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 31 липня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 168 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6415 дронів-камікадзе та здійснив 1953 обстріли позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксована на одному напрямку на Харківщині та на трьох на Донеччині.

«Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.

28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

У звіті, оприлюдненому вночі проти 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

«Бойові дії, ймовірно, триватимуть ще кілька тижнів у той час, як російські війська намагаються закріпити позиції, які вони здобули шляхом інфільтрації», – заявили в ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що перевага в авіаційних можливостях Росії дозволяє їй використовувати удари планерними бомбами, щоб забезпечити просування піхоти в Костянтинівці й поблизу неї. Аналітики зазначили, що залежність Росії від ударів планерними бомбами для сприяння наземному просуванню є вразливістю, яку можуть використати Україна і її західні партнери.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.