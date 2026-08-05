На фронті відбулося 216 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 5 серпня на фронті відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6631 дрон-камікадзе та здійснив 2324 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксовано на Донеччині.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників іти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, Софіївка та у бік Новопавлівки й Нового Шахового. Три боєзіткнення досі тривають.

22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Василівка, Сергіївка. Два боєзіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

У звіті ISW також пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

У звіті, оприлюдненому 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.