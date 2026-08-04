90% дронів РФ збивають на підльоті: бійці 68-ї бригади розповіли, як тримають «повітряну стіну» над Сумами

Більшість російських ударних безпілотників, що атакують Україну, заходять через Сумську область. Саме там українські військові розгорнули масштабну мережу дронів-перехоплювачів, які намагаються знищувати цілі ще на підльоті.
Як влаштована ця система і наскільки вона ефективна? Побачили журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).
Це наслідки одного з російських ударів по Сумах. Реактивний «Шахед» влучив у відділення «Нової пошти». Тоді загинули троє людей.
Російська армія також регулярно атакує заправки, гіпермаркети та міську інфраструктуру. Дрон чи авіабомба можуть упасти просто серед вулиці, що призводить до жертв серед мирного населення.
Від ударів із неба регіон захищають мобільні групи. За Сумами, біля самої лінії фронту, на позиції прибувають військовослужбовці 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша (колишня єгерська) з позивними «Француз» і «Панда». Вони – пілоти дронів-перехоплювачів.
Їхнє завдання – прикривати небо над містом та областю, не пропускаючи вглиб країни російські безпілотники.
«Починаючи з FPV вже, на жаль, також «Молнії», «Шахеди», «Гербери», «Ланцети», «Шахеди» реактивні також бувають. Ну, і, на жаль, КАБи, але це не в нашій відповідальності їх збивати, не в наших можливостях, на жаль», – каже військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ «Панда».
Небо в Сумській області гуде від двигунів дронів різних типів – як українських, так і російських. Військові кажуть, що за цей регіон зараз іде справжня повітряна війна.
Бійці пояснюють: оскільки російські війська не можуть підійти до міста по землі, вони атакують його з повітря. Як, наприклад, зараз. У небі з'являється російський ударний дрон «Італмас», який летить у бік Сум. «Француз» і «Панда» піднімають у повітря перехоплювач.
Виявити ціль у повітрі – завдання не з легких. Але пілотам вдається знайти порушника. Український перехоплювач кидається навздогін за російським «Італмасом». До міста той не долетів.
«Ми щойно знищили ворожий БПЛА БМ-70. Це БПЛА за типом як дешевий «Шахед», дешевша версія, він не так далеко може залетіти і працює ближче до лінії бойового зіткнення», – каже «Француз», військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ.
«Панда» додає: «Він дуже небезпечний. Вони ними уражають заправки, мости якісь, можливо, позиції важливі».
Боєць показує арсенал перехоплювачів, із якими працює розрахунок. Серед них – модель, яка встигла прославитися у військах завдяки своїй назві. Заводська абревіатура – P1-Sun, але бійці на фронті читають її по-своєму:
«Це P1SUN, так званий у народі «Пісюн». Ми завдяки ось таким дронам збили за один вечір... це було 12 «Пародій». А загалом два розрахунки збили 26 «Пародій». Тобто ворог промацував нашу ППО. Він запускав, запускав ці обманки. Ми їх збивали-збивали, і ворог зрозумів, що, напевно, у цьому напрямку «Шахеди» не варто запускати».
Ефективність у цього дрона висока, каже «Панда», але от працювати з ним і зберігати серйозне обличчя військовим не вдається.
«Це постійно: «Принеси «Пісюн»!». Усі сміються з цього. Але головне – що він працює, а не як він називається. Зате всі запам’ятали», – каже військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ «Панда».
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Заступник командира підрозділу 68-ї бригади ЗСУ Олександр Музика пояснює, що головна мета російських повітряних атак – «щоб залякати мирне населення, щоб максимально люди виїхали, щоб робити з містами те, що вони в принципі і роблять. Тобто знищувати інфраструктуру. Робити міста непридатними для життя».
Окрема ціль для російських дронів, за його словами, – автозаправки:
«Шахеди» реактивні, «Шахеди» звичайні, «Гербери» залітають, «Молнії» залітають, FPV залітають – ну повністю все, все, що в них є зараз, воно все працює. Намагаються також знищувати заправки для того, щоб дестабілізувати ситуацію з паливом. Хочуть зробити, намагаються зробити так, як у них зараз на болотах, тобто щоб не було бензину. Але, в принципі, не думаю, що буде так, як у Росії».
За словами Олександра, зараз мобільним групам вдається перехоплювати близько 90 відсотків цілей. Військові кажуть: наслідки для регіону були б катастрофічними, якби всі запущені Росією дрони долітали до житлових кварталів.
- Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
- Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
- Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:
оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців;
цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..
- Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
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