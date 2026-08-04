90% дронів РФ збивають на підльоті: бійці 68-ї бригади розповіли, як тримають «повітряну стіну» над Сумами

Більшість російських ударних безпілотників, що атакують Україну, заходять через Сумську область. Саме там українські військові розгорнули масштабну мережу дронів-перехоплювачів, які намагаються знищувати цілі ще на підльоті.

Як влаштована ця система і наскільки вона ефективна? Побачили журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

Це наслідки одного з російських ударів по Сумах. Реактивний «Шахед» влучив у відділення «Нової пошти». Тоді загинули троє людей.

Російська армія також регулярно атакує заправки, гіпермаркети та міську інфраструктуру. Дрон чи авіабомба можуть упасти просто серед вулиці, що призводить до жертв серед мирного населення.

Від ударів із неба регіон захищають мобільні групи. За Сумами, біля самої лінії фронту, на позиції прибувають військовослужбовці 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша (колишня єгерська) з позивними «Француз» і «Панда». Вони – пілоти дронів-перехоплювачів.

Їхнє завдання – прикривати небо над містом та областю, не пропускаючи вглиб країни російські безпілотники.

« Починаючи з FPV вже, на жаль, також «Молнії», «Шахеди», «Гербери», «Ланцети», «Шахеди» реактивні також бувають. Ну, і, на жаль, КАБи , але це не в нашій відповідальності їх збивати, не в наших можливостях, на жаль», – каже військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ «Панда».

Небо в Сумській області гуде від двигунів дронів різних типів – як українських, так і російських. Військові кажуть, що за цей регіон зараз іде справжня повітряна війна.

Бійці пояснюють: оскільки російські війська не можуть підійти до міста по землі, вони атакують його з повітря. Як, наприклад, зараз. У небі з'являється російський ударний дрон «Італмас», який летить у бік Сум. «Француз» і «Панда» піднімають у повітря перехоплювач.

Виявити ціль у повітрі – завдання не з легких. Але пілотам вдається знайти порушника. Український перехоплювач кидається навздогін за російським «Італмасом». До міста той не долетів.

« Ми щойно знищили ворожий БПЛА БМ-70 . Це БПЛА за типом як дешевий «Шахед», дешевша версія, він не так далеко може залетіти і працює ближче до лінії бойового зіткнення», – каже «Француз», військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ.

«Панда» додає: « Він дуже небезпечний . Вони ними уражають заправки, мости якісь, можливо, позиції важливі».

Боєць показує арсенал перехоплювачів, із якими працює розрахунок. Серед них – модель, яка встигла прославитися у військах завдяки своїй назві. Заводська абревіатура – P1-Sun, але бійці на фронті читають її по-своєму:

«Це P1SUN, так званий у народі «Пісюн». Ми завдяки ось таким дронам збили за один вечір... це було 12 «Пародій». А загалом два розрахунки збили 26 «Пародій». Тобто ворог промацував нашу ППО. Він запускав, запускав ці обманки. Ми їх збивали-збивали, і ворог зрозумів, що, напевно, у цьому напрямку «Шахеди» не варто запускати».

Ефективність у цього дрона висока, каже «Панда», але от працювати з ним і зберігати серйозне обличчя військовим не вдається.

«Це постійно: «Принеси «Пісюн»!». Усі сміються з цього. Але головне – що він працює , а не як він називається. Зате всі запам’ятали», – каже військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ «Панда».

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Заступник командира підрозділу 68-ї бригади ЗСУ Олександр Музика пояснює, що головна мета російських повітряних атак – « щоб залякати мирне населення, щоб максимально люди виїхали , щоб робити з містами те, що вони в принципі і роблять. Тобто знищувати інфраструктуру. Робити міста непридатними для життя».

Окрема ціль для російських дронів, за його словами, – автозаправки:

«Шахеди» реактивні, «Шахеди» звичайні, «Гербери» залітають, «Молнії» залітають, FPV залітають – ну повністю все, все, що в них є зараз, воно все працює. Намагаються також знищувати заправки для того, щоб дестабілізувати ситуацію з паливом. Хочуть зробити, намагаються зробити так, як у них зараз на болотах, тобто щоб не було бензину. Але, в принципі, не думаю, що буде так, як у Росії».

За словами Олександра, зараз мобільним групам вдається перехоплювати близько 90 відсотків цілей. Військові кажуть: наслідки для регіону були б катастрофічними, якби всі запущені Росією дрони долітали до житлових кварталів.