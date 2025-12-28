Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще 1200 військових

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії. За даними командування, на ранок 28 грудня вони сягнули 1 мільйона 204 510 військових. За попередню добу російські війська втратили близько 1200 людей особового складу.

Штаб також навів оновлені дані про втрати російської техніки за добу:

танків – 11 469 (+5 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 831 (+8)

артилерійських систем – 35 557 (+15)

РСЗВ – 1 581 (+2)

засобів ППО – 1 264

літаків – 434

гелікоптерів – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 227(+888)

крилатих ракет – 4 136 (+29)

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 2

автомобільної техніки та автоцистерн – 71 778 (+166)

спеціальної техніки– 4 029

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.