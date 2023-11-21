Наступ ЗСУ на двох напрямках і утримання позицій на лівобережжі Херсонщини – Генштаб про фронт

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що упродовж доби на фронті відбулося 33 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки… На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мали», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку військові ЗСУ відбили п’ять російських атак поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області.

«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак… На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак», – кажуть військові.

Також, згідно з повідомленням, на Запорізькому напрямку армія РФ вела штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського – безуспшно.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Триває шістсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.