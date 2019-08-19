Напад на весілля в Кабулі: Гані обіцяє «викорінити» осередки «Ісламської держави» в Афганістані

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив про намір «викорінити» всі прихистки екстремістського угруповання «Ісламської держави».

Таку заяву він зробив у зв’язку з останнім нападом бойовиків «ІД» на весільне свято в Кабулі 17 серпня.

«Ми змусимо заплатити за кожну краплину крові цивільних. Наша боротьба (проти «Ісламської держави» – ред.) триватиме, ми помстимося і викорінимо їх», – заявив він.

Гані також закликав міжнародну спільноту підтримати уряд Афганістану в цьому протистоянні.

У своєму Twitter напередодні він назвав напад «нелюдяним».

«Мій головний пріоритет зараз – зв’язатися з родинами жертв цієї варварської атаки», – написав він.

Напад на весілля засудили також Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні та державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео.

Вибухи сталися 17 серпня на весіллі в столиці Афганістану Кабулі. За повідомленнями, смертник підірвав себе на святі, а інші бойовики активували вибухові пристрої у припаркованому автомобілі, як тільки прибули сили безпеки.

Внаслідок нападу загинули щонайменше 63 людини, ще 182 поранені. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Угруповання «Ісламська держава» і його симпатики неодноразово нападали на шиїтів, відколи почали діяти в Афганістані у 2015 році.

Незважаючи на мирні переговори, рівень насильства в Афганістані залишається високим. За даними ООН, в результаті вибухів і нападів за перші шість місяців нинішнього року загинули або поранені близько 3800 людей.