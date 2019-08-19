Помпео назвав напад на весілля в Афганістані «злочином проти людства»

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео засудив напад на весільне свято в Кабулі 17 серпня у своїй промові до 100-ї річниці незалежності Афганістану.

«На жаль, у столітній історії Афганістану були також і конфлікти. Терористична атака на весільний бенкет у Кабулі на пройдешніх вихідних – це злочин проти людства. Вшановуючи афганську історію та жертовність афганців, ми висловлюємо вдвічі більшу готовність працювати разом заради мирного майбутнього, в якому ми зможемо посилити дружні зв’язки між нашими народами», – йдеться в заяві Помпео, оприлюдненій увечері 18 серпня, напередодні Дня незалежності Афганістану.

Водночас Помпео висловив переконання, що громадяни цієї країни «мають чим пишатися, святкуючи століття стійкості та культурного розмаїття».

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Він також звернув увагу на поступ, якого країна досягла протягом останніх 20 років у «освіті, охороні здоров’я, інфраструктурі, правах жінок, економічних можливостях та свободі медіа».

Вибухи сталися 17 серпня на весіллі в столиці Афганістану Кабулі. За повідомленнями, смертник підірвав себе на святі, а інші бойовики активували вибухові пристрої у припаркованому автомобілі, як тільки прибули сили безпеки.

Внаслідок нападу загинули щонайменше 63 людини, ще 182 поранені. Відповідальність взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Угруповання «Ісламська держава» і його симпатики неодноразово нападали на шиїтів, відколи почали діяти в Афганістані у 2015 році.

Незважаючи на мирні переговори, рівень насильства в Афганістані залишається високим. За даними ООН, в результаті вибухів і нападів за перші шість місяців нинішнього року загинули або поранені близько 3800 людей.