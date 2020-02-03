В Україні є 1800 лікарів-інфекціоністів, які можуть запобігти поширенню нового коронавірусу – Гончарук

В Україні є 1800 лікарів-інфекціоністів, які здатні протидіяти поширенню нового коронавірусу з Китаю. Про це журналістам сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«У нас, як мені доповідали, 1800 інфекціоністів зараз мобілізовано про країні. Тобто, ми знаємо, хто має реагувати на небезпеку, якщо вона виникне. У кожній області є як мінімум дві підготовлені бригади інфекціоністів, які розуміють, що потрібно робити, якщо таки сигнал надійде», – сказав Гончарук.

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3 лютого Кабінет міністрів затвердив два документи щодо ситуації з коронавірусом 2019-nCoV, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Йдеться про розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції наразі не зареєстровано. Водночас, як зазначають у МОЗ, 1 лютого до аеропорту «Бориспіль» звернулися двоє пасажирів із підозрою на вірус 2019-nCoV.

Влада Китаю повідомила 3 лютого, що внаслідок нового коронавірусу в країні померла 361 людина, 57 нових смертельних випадків зафіксовані в провінції Хубей, яка є епіцентром небезпеки. Ще один випадок смерті від цієї хвороби наприкінці минулого тижня вперше був зафіксований поза межами Китаю: на Філіппінах помер чоловік, який раніше прибув із Уханя.