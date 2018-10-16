Через прорив водогону в окупованій Горлівці без води залишилися близько 43 тисяч жителів – ДСНС

Через прорив водогону в окупованій підтримуваними Росією бойовиками Горлівці в Донецькій області без води залишилися 42 813 чоловік. Про це 16 жовтня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«17 жовтня для забезпечення населення водою планується залучення підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області та комунальних служб міста. Забезпечення водою населення та об’єктів критичної інфраструктури буде здійснено шляхом підвозу води автомобілями», – зазначили у ДСНС.

Ремонтні роботи «за наявності гарантій безпеки» проводитиме комунальне підприємство «Вода Донбасу».