У Генпрокуратурі повідомили, з чим пов’язані обшуки в Одесі

Генеральна прокуратура України спільно зі Службою безпеки 22 листопада проводять низку обшуків в Одесі, йдеться в повідомленні ГПУ.

Зокрема, слідчі дії проводили на території Одеського морського порту й Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України», а також у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради і фірм, причетних до протиправної діяльності.

«За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України слідчими СБУ викрито фінансову оборудку при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту, під час якої державі заподіяно понад 54 мільйони гривень збитків», – йдеться в повідомленні щодо обшуків у порту.

Щодо інших обшуків, то, за даними прокуратури, посадовців Одеської мерії підозрюють у причетності до привласнення 100 мільйонів гривень.

«За версією слідства, чиновники міськради, ймовірно, у змові з комерційними структурами, могли привласнити майже 100 мільйонів гривень під час погашення кредитної заборгованості комерційному банку. Так, вони штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою. Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма. Після цього підприємство, завищивши суму заборгованості на 100 млн грн, звернулося до мерії із вимогою її погашення», – повідомили в прокуратурі.

Раніше сьогодні речниця СБУ Олена Гітлянська у відповідь на питання про обшуки в Одесі без подробиць повідомила, що Служба безпеки України провела «певні слідчі дії» в місті.

Перед цим одеська видання «Думская» повідомило про обшуки в мерії Одеси, муніципальному департаменті фінансів та департаменті з організації роботи міської ради за участі співробітників Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Генпрокуратури.