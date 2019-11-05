Серед регіонів найменше грабежів у Тернопільській області – поліція

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що серед регіонів України в розрахунку кількості вчинених злочинів на 100 тисяч населення найменше грабежів – у Тернопільській (10) області.

«У Івано-Франківській (8), Донецькій (6), Чернівецькій (5) та Луганській областях (3). Лідером невтішної статистики стала столиця (57 грабежів). Також найменш сприятливими для вечірніх прогулянок є Дніпропетровська (46), Одеська (40), Харківська (32), Миколаївська (31), Кіровоградська (29) області. Парадокс низького рівня злочинності у прифронтових Донецькій та Луганській областях пояснюється як численною присутністю там поліцейських, нацгвардійців та військових, так і відсутністю даних про реальну кількість населення», – повідомив Князєв на сторінці у Facebook.

За його даними, у 2017 році у розрахунку на 100 тисяч населення в Україні було вчинено 42 пограбування, торік – 32, з початку поточного року – 23.

«Відтак, у порівнянні з європейськими країнами Україна в «безпековому ланцюжку» знаходиться поряд із такими країнами як Латвія (31), Данія (36), Литва (38), Греція (40), Мальта (44), Ірландія (46), Нідерланди та Німеччина (по 47)», – заначив голова Нацполіції.

За даними Eurostat, у розрахунку на 100 тисяч населення найвищий рівень пограбувань цьогоріч спостерігається у Бельгії (167), Франції (150), Іспанії (144), Великобританії (132), а найнижчий – в Естонії і Чехії (по 15), Кіпрі (14), Словенії (12), Словаччині та Угорщині (по 9).