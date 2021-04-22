До Києва повернувся відкликаний через призначення Саакашвілі посол Грузії в Україні

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що до Києва після тривалої перерви повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, відкликаний торік для консультацій через призначення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

«Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе. Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі», – йдеться в повідомленні.

В МЗС заявили, що Теймураз Шарашенідзе висловив «солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

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8 травня 2020 року Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі Теймураза Шарашенідзе для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України. Грузія була проти такого призначення. Міністерство закордонних справ України тоді закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні». А президент Володимир Зеленський назвав «помилкою» виклик посла до Грузії.