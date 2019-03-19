Прихильники Гуайдо взяли під контроль 3 венесуельські дипоб’єкти у США

Прихильники лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо взяли під контроль три дипломатичні об’єкти своєї країни у Сполучених Штатах, повідомив 18 березня призначений Гуайдо посол у США Карлос Веккіо. За його словами, йдеться про дві будівлі, що належать міністерству оборони Венесуели у Вашингтоні, і консульська установу в Нью-Йорку. Веккіо заявив, що опозиція планує «найближчими днями» взяти під контроль і посольство Венесуели у Вашингтоні.

«Ми повертаємо і захищаємо активи венесуельського народу, щоб не дати режиму узурпатора продовжити красти і нищити його, як це було останні 20 років», – сказав Веккіо.

Хорхе Арреаза, міністр закордонних справ Венесуели в уряді Ніколаса Мадуро, назвав події «насильницькою і незаконною окупацією». У Мадуро назвали цю акцію «надзвичайно серйозним порушенням міжнародних зобов’язань уряду США».

Представник Держдепартаменту США підтвердив, що адміністрація США підтримала цей крок.

Сполучені Штати і близько 50 інших країн визнають Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Росія і Китай входять в числа країн, що підтримують Мадуро.

Держсекретар США Майк Помпео 14 березня заявив, що всі дипломати і співробітники США покинули Венесуелу. Гуайдо, який очолює контрольовані опозицією Національні збори, оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели в січні.

Ніколас Мадуро, який вступив на посаду в 2013 році після смерті Уго Чавеса, був приведений до присяги на другий термін у січні після весняних виборів 2018 року. Опозиція бойкотувала голосування, заявила про фальсифікації, що і призвело до масових вуличних протестів.