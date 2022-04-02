Верещук: 2 квітня погоджені сім гуманітарних коридорів

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 2 квітня для евакуації українців працюватимуть сім гуманітарних коридорів – у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

«У Донецькій області запланований виїзд людей із Маріуполя на приватному транспорті за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Камʼянське – Запоріжжя.

У Запорізькій області запланований рух на автобусах та приватних автомобілях із Бердянська за маршрутом Бердянськ – Токмак – Василівка – Камʼянське – Запоріжжя.

У Луганській області погоджено низку гуманітарних коридорів:

– за маршрутом Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;

– за маршрутом Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут;

– за маршрутом Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;

– за маршрутом Попасна – Бахмут;

– за маршрутом Лисичанськ – Бахмут», – ідеться в повідомленні Офісу президента.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої потреби і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​