ГУР заявляє про успішні наступальні дії в Степногірську на Запоріжжі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 18 травня заявило про успішні наступальні дії штурмовиків спецпідрозділу «Артан» у Степногірську на Запорізькому фронті.

«Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів із міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті… У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій, ключові локації в Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України», – ідеться в повідомленні ГУР.

Командир спецпідрозділу «Артан» Віктор Торкотюк заявив, що є ймовірність, що «противник продовжить спроби знову заходити в місто», але спецпризначенці «готові до цього».

Раніше цього місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) стверджував, що вимоги Росії щодо територіальних поступок не відповідають ситуації на полі бою. За даними аналітиків, українські контратаки на півдні від початку 2026 року змусили Росію обирати між захистом від них і розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту, в тому числі «пояс фортець».