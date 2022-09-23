Гайдай пояснив, навіщо створювати військові адміністрації на наразі окупованій Луганщині

Створення військових адміністрацій дозволить швидко ухвалювати рішення після деокупації підпорядкованих їм територій, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай увечері 23 вересня.

Він навів приклад деокупованих громад Харківської області, де проблем «набагато більше, ніж здається», причому деякі з них можна вирішити за менш ніж добу.

«Тому мною було прийнято рішення у кожній громаді Луганщини утворити військову адміністрацію. У разі деокупації це дозволить начальнику території практично миттєво приймати рішення. До прикладу, для виділення коштів не потрібно буде шукати депутатів місцевих рад, багато з яких стали колаборантами, або просто втекли на Росію», – пояснив голова області.

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Відтак Гайдай назвав укази Зеленського щодо військових адміністрацій «екстреним заходом задля порятунку людей, десятки тисяч яких входять в зиму без світла, газу, опалення».

«При деокупації багато критичних питань необхідно буде вирішувати одразу на місці. Ми до цього готові – на кожну територію призначений начальник військової адміністрації, в якого вже розроблений індивідуальний план екстрених дій в залежності від проблем та особливостей тієї чи іншої громади», – повідомив він.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня підписав указ про створення 20 військових адміністрацій у низці населених пунктів Луганської області.