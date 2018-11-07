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07 Листопад 2018, Київ 13:46
Новини | Міжнародні

У Лондоні суд заарештував дружину екс-банкіра з Азербайджану, яка витратила 16 мільйонів фунтів у Harrods

Гаджиєва залишається під вартою

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Магістратський суд у Лондоні заарештував дружину колишнього керівника Міжнародного банку Азербайджану Заміру Гаджиєву в рамках розслідування джерел її багатства.

За інформацією місцевої влади, Гаджиєва за десять років витратила у лондонському універмазі Harrods 16 мільйонів фунтів. Їй загрожує екстрадиція.

Гаджиєву затримали минулого тижня, її обвинувачують у незаконному привласнені коштів. Сторона обвинувачення просила залишити жінку під вартою, зазначаючи, що вона може виїхати з країни. Захист наполягав на домашньому арешті, вказуючи, що Гаджиєва не поїде зі Сполученого королівства, де живуть її діти.

Універмаг Harrods в Лондоні – за даними суду, протягом останніх десяти років Заміра Гаджиєва зилишила тут близько 20 мільйонів доларів
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Суддя відпустив Гаджиєву під заставу у 500 тисяч фунтів, але обвинувачення оскаржило це рішення. Жінка продовжує залишатися під вартою.

Гаджиева – дружина колишнього керівника Міжнародного банку Азербайджану Джахангира Гаджиєва, який в 2016 році був засуджений в Баку на 15 років позбавлення волі за звинуваченням у розтраті і шахрайстві.

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На початку жовтня Гаджиєва стала першою іноземкою, джерела багатства якої почало розлідувати Національне агентство Британії по боротьбі зі злочинністю (NCA).

Жінка привернула увагу правоохоронних органів своїм розкішним способом життя. Зокрема, влада Британії вимагають, щоб Гаджиєва пояснила, де взяла гроші на покупку нерухомості в Лондоні загальною вартістю в 22 мільйони фунтів.

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