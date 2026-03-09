Пов’язані з РФ хакери намагаються зламати акаунти Signal і WhatsApp по всьому світу – розвідка Нідерландів

Пов'язані з Росією хакери намагаються зламати акаунти в месенджерах Signal і WhatsApp, які належать високопосадовцям, військовослужбовцям та журналістам. Про це йдеться у спільній заяві двох спецслужб Нідерландів – розвідувального управління (AIVD) та служби військової розвідки та безпеки (MIVD), яку цитує Reuters. Ідеться про «глобальну кіберкампанію», під час якої хакерам, імовірно, вже вдалося отримати доступ до конфіденційної інформації.

Хакери видають себе за чат-бот Signal Support, щоб отримати доступ до облікового запису, а потім читати повідомлення не тільки в особистому обліковому записі жертви, але й у групових чатах із її участю. При цьому в Signal немає чат-бота, листування з користувачами ведеться лише електронною поштою.

Крім того, вони намагаються нелегально отримати доступ до облікових записів у Signal і WhatsApp, використовуючи функцію «пов’язаних пристроїв». Користувачі, наголошується в заяві, можуть не знати, що їхнє листування можна читати віддалено.

«Месенджери, такі як Signal і WhatsApp, попри наявність наскрізного шифрування, не слід використовувати як канали передавання секретної, конфіденційної або важливої інформації», – підкреслив директор MIVD, віце-адмірал Пітер Рісінк.

Очільниця AIVD Симона Сміт у свою чергу наголосила, що не можна сказати, що Signal або Whatsapp скомпрометовані. Йдеться, за її словами, «про загрозу для облікових записів окремих користувачів».

Влада Росії блокує непідконтрольні месенджери, намагаючись обмежити спілкування противників режиму, заявляла розвідка Великої Британії ще в 2024 році, коли доступ до Signal чи WhatsApp суттєво ускладнився. Найближчим часом у РФ можуть заблокувати і месенджер Telegram, доступ до якого вже суттєво ускладнений.